Роспотребнадзор опроверг возвращение масочного режима в России

Опубликовано: 19:12, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращать масочный режим в России не планируется, для этого нет оснований. Однако локальный масочный режим возможен, рассказали в Роспотребнадзоре.

Вернется ли в Россию тотальный масочный режим? По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас для этого нет оснований.

"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет"

– Попова

Ранее стало известно, что маски решили вернуть в обиход в Доме правительства в Москве, причиной тому стало сезонное ухудшение эпидситуации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что локально учреждения могут возобновлять масочный режим в период простуд, пишет РИА Новости.

Маски снижают риск инфицирования, как и другие меры профилактики, к которым относится частое мытье рук и использование антисептика, дистанцирование от людей с признаками болезни, регулярные проветривания помещений.