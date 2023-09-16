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Роспотребнадзор опроверг возвращение масочного режима в России

Роспотребнадзор опроверг возвращение масочного режима в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Возвращать масочный режим в России не планируется, для этого нет оснований. Однако локальный масочный режим возможен, рассказали в Роспотребнадзоре.

Вернется ли в Россию тотальный масочный режим? По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас для этого нет оснований.

"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет"

– Попова

Ранее стало известно, что маски решили вернуть в обиход в Доме правительства в Москве, причиной тому стало сезонное ухудшение эпидситуации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что локально учреждения могут возобновлять масочный режим в период простуд, пишет РИА Новости.

Маски снижают риск инфицирования, как и другие меры профилактики, к которым относится частое мытье рук и использование антисептика, дистанцирование от людей с признаками болезни, регулярные проветривания помещений.

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