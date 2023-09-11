Роспотребнадзор: сезон гриппа начинается

В России стартовала прививочная компания от гриппа. Подъем заболеваемости в этом году более ранний, пик придется на начало зимы.
В Роспотребнадзоре рассказали о том, каким будет осенне-зимний эпидемиологический сезоне и призвали граждан вакцинироваться.
"Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь"
– глава Роспотребнадзора Анна Попова
Общаясь с журналистами на ВЭФ, Попова объявила, что в России начинается кампании по вакцинации населения от гриппа.
Привить рекомендуется 60% жителей в каждом регионе. Вакцинами российские муниципалитеты обеспечены на данный момент на 45%.