Роспотребнадзор: сезон гриппа начинается

Опубликовано: 10:54, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России стартовала прививочная компания от гриппа. Подъем заболеваемости в этом году более ранний, пик придется на начало зимы.

В Роспотребнадзоре рассказали о том, каким будет осенне-зимний эпидемиологический сезоне и призвали граждан вакцинироваться.

"Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь"

– глава Роспотребнадзора Анна Попова

Общаясь с журналистами на ВЭФ, Попова объявила, что в России начинается кампании по вакцинации населения от гриппа.

Привить рекомендуется 60% жителей в каждом регионе. Вакцинами российские муниципалитеты обеспечены на данный момент на 45%.