Коронавирус этим летом снова пошел в рост, одна из причин - новый вариант омикрон-штамма EG.5.
Этот подвид был выявлен еще в феврале, но активно распространяться начал с приходом лета. Новым коронавирусом в основном болеют в легкой форме, но его высокая заразность ухудшает эпидемиологическую статистику. Сейчас EG.5 распространяется в Испании, где месяц назад отменили масочный режим. В начале июля заболеваемость там была на уровне 29 случаев на 100 тыс населения, сегодня - почти 90 случаев, передает газета El Periódico.
Вариант EG.5, ранее просто находящийся под наблюдением ВОЗ, 9 августа был включен в список "вариантов, представляющих интерес". На данный момент этот подштамм выявлен в 48 странах.
"Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире"
– ВОЗ
С 10 июля по 6 августа в мире ковид был выявлен у 1,5 млн человек, что на 80% больше, чем за предыдущие 28 дней.