Опубликовано: 15:21, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подвариант коронавируса EG.5 связывают с ростом заболеваемости вирусом этим летом. За месяц заболеваемость ковидом выросла в мире на 80%.

Коронавирус этим летом снова пошел в рост, одна из причин - новый вариант омикрон-штамма EG.5.

Этот подвид был выявлен еще в феврале, но активно распространяться начал с приходом лета. Новым коронавирусом в основном болеют в легкой форме, но его высокая заразность ухудшает эпидемиологическую статистику. Сейчас EG.5 распространяется в Испании, где месяц назад отменили масочный режим. В начале июля заболеваемость там была на уровне 29 случаев на 100 тыс населения, сегодня - почти 90 случаев, передает газета El Periódico.

Вариант EG.5, ранее просто находящийся под наблюдением ВОЗ, 9 августа был включен в список "вариантов, представляющих интерес". На данный момент этот подштамм выявлен в 48 странах.

"Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире"

– ВОЗ

С 10 июля по 6 августа в мире ковид был выявлен у 1,5 млн человек, что на 80% больше, чем за предыдущие 28 дней.