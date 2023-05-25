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Коронавирусные ограничения будут действовать в Петербурге до осени

Коронавирусные ограничения будут действовать в Петербурге до осени
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ограничения по коронавирусу будут действовать в Санкт-Петербурге все лето. Об этом говорится в постановлении главы города Александра Беглова

В Санкт-Петербурге продлили действие ограничений по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

Согласно постановлению главы города Александра Беглова, действие ограничений продлено до 31 августа.

Таким образом, все лето в Санкт-Петербурге будут запрещены публичные мероприятия, включая митинги. Также жителям города нельзя будет курить кальяны в общественных местах.

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