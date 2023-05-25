Коронавирусные ограничения будут действовать в Петербурге до осени

Ограничения по коронавирусу будут действовать в Санкт-Петербурге все лето. Об этом говорится в постановлении главы города Александра Беглова
В Санкт-Петербурге продлили действие ограничений по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщили в администрации губернатора города.
Согласно постановлению главы города Александра Беглова, действие ограничений продлено до 31 августа.
Таким образом, все лето в Санкт-Петербурге будут запрещены публичные мероприятия, включая митинги. Также жителям города нельзя будет курить кальяны в общественных местах.