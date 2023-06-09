На Кубани открывается "Школа молодого предпринимателя"

Опубликовано: 2:23, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более тысячи молодых предпринимателей Кубани подали заявку на обучение бизнесу. Они проходят тестирование, для выявления их бизнес-навыков.

В администрации Краснодарского края сообщило том, что более тысячи молодых предпринимателей региона подали заявку на участие в краевой образовательной программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых".

"Проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет, его начали реализовывать в 2021 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона"

– пресс-служба региональной администрации

Уточняется, что зарегистрировавшиеся пользователи проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям обучения.