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На Кубани открывается "Школа молодого предпринимателя"

На Кубани открывается &quot;Школа молодого предпринимателя&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более тысячи молодых предпринимателей Кубани подали заявку на обучение бизнесу. Они проходят тестирование, для выявления их бизнес-навыков. 

В администрации Краснодарского края сообщило том, что более тысячи молодых предпринимателей региона подали заявку на участие в краевой образовательной программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". 

"Проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет, его начали реализовывать в 2021 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона"

– пресс-служба региональной администрации

Уточняется, что зарегистрировавшиеся пользователи проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям обучения.

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