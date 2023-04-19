Малый бизнес Дагестана получит тройную поддержку

Опубликовано: 14:26, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Дагестана в текущем 2023 году намерены утроить объем поддержки малого и среднего бизнеса, которым в регионе занимается четверть населения. Такие меры бузут предприняты, несмотря на минимизацию налоговой нагрузки и потери бюджетных доходов, чтобы получить от бизнесменов более полную отдачу.

Объем государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Дагестане в 2023 году вырастет втрое - почти до 500 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства республики задействовано около четверти занятых в экономике - свыше 315 тыс человек. Здесь формируется более трети валового регионального продукта Дагестана, активно растет число самозанятых граждан - сегодня их уже 220 тыс человек. Можно сказать, что здесь виден результат государственной поддержки малого бизнеса. В рамках нацпроекта в 2023 году финансовая помощь будет предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме почти 500 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году", - сказал Меликов, передает "Интерфакс".

Глава региона поручил правительству проработать этот вопрос и внести соответствующие предложения, в том числе об отсрочке уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого регионального имущества, субсидировании процентной ставки по кредитам, грантовой поддержки и так далее.

Напомним, налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в Дагестане в 2022 году увеличились почти в 1,3 раза. Сейчас перед властями стоит задача перестроить работу контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, начиная с этапов планирования мероприятий, выявления финансово-бюджетных нарушений до их устранения и предотвращения в дальнейшем. При этом главная задача этих структур - не выявление нарушений, а выработка мер по сведению их к минимуму, и в первую очередь - за счет предварительного контроля, профилактики и методической помощи, добавил Меликов.