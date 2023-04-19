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В Дагестане открыли свыше 550 "Точек роста"

В Дагестане открыли свыше 550 &quot;Точек роста&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане создали 551 образовательный центр "Точка роста", сообщает Минобрнауки РД. Также в республике функционируют 7 центров "IT-куб" и 4 технопарка "Кварнториум".

В Дагестане открыт и функционирует 551 образовательный центр "Точка роста". Об этом сообщил глава Минобрнауки республики.

Яхья Бучаев обратил внимание на то, что в настоящее время для детей доступны сотни образовательных центров. В частности, он отметил, что в регионе работают 7 центров цифрового образования "IT-куб", в которых занимаются 8 тыс школьников, и 4 технопарка "Кванториум", где проходят обучение 3,5 тыс мальчишек и девчонок.

Глава министерства также сообщил, что сегодня в республике ведется планомерная работа, направленная на то, чтобы предоставить детям в возрасте от 5 до 18 лет больше возможностей для дополнительного образования.

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