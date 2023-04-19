В Дагестане открыли свыше 550 "Точек роста"

Опубликовано: 11:40, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане создали 551 образовательный центр "Точка роста", сообщает Минобрнауки РД. Также в республике функционируют 7 центров "IT-куб" и 4 технопарка "Кварнториум".

В Дагестане открыт и функционирует 551 образовательный центр "Точка роста". Об этом сообщил глава Минобрнауки республики.

Яхья Бучаев обратил внимание на то, что в настоящее время для детей доступны сотни образовательных центров. В частности, он отметил, что в регионе работают 7 центров цифрового образования "IT-куб", в которых занимаются 8 тыс школьников, и 4 технопарка "Кванториум", где проходят обучение 3,5 тыс мальчишек и девчонок.

Глава министерства также сообщил, что сегодня в республике ведется планомерная работа, направленная на то, чтобы предоставить детям в возрасте от 5 до 18 лет больше возможностей для дополнительного образования.