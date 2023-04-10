Москва высоко оценила визит нового главы МИД Казахстана

Опубликовано: 20:27, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Акорды. Мурат Нуртлеу

Завтра в РФ прилетит новый министр иностранных дел Казахстана - это его первый зарубежный визит. В МИД РФ высоко оценили решение Астаны нанести его именно в Москву.

В МИД России прокомментировали тот факт, что новый министр иностранных дел Казахстана первый зарубежный визит совершит именно в Москву.

В сообщении подчеркивается, что Москва высоко ценит данный шаг Астаны.

"Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнерства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества"

— МИД РФ

Программа визита

В министерстве добавили, что Мурат Нуртлеу возложит венок к могиле Неизвестного солдата, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, также будет подписан план мероприятий по сотрудничеству между МИД обеих стран на текущий и следующие годы.

Что обсудят Лавров и Нуртлеу

В министерстве добавили, что главы ведомств поговорят о всем спектре двусторонних отношений, включая взаимодействие в экономике, культуре, политике и гуманитарной сфере.

Кроме того, Лавров и Нуртлеу "сверят часы" по основным вопросам, связанным с региональной и мировой проблематикой, а также взаимодействию в рамках ключевых интеграционных структур.

Напомним, Нуртлеу занял кресло главы казахстанского внешнеполитического ведомства неделю назад, 3 апреля.

В конце марта в Астану приезжал глава Газпрома. Алексей Миллер провел встречу с президентом Казахстана. На ней Касым-Жомарт Токаев и руководитель российской компании обсудили развитие двустороннего сотрудничества в газовой сфере, а также возможность участия Казахстана в газовом "тройственном союзе" (вместе с Узбекистаном).