Глава МИД Казахстана едет в Москву

Во вторник глава МИД Казахстана прибудет с визитом в столицу России. В рамках поездки Мурат Нуртлеу проведет переговоры с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Глава МИД Казахстана приедет завтра с официальным визитом в Москву. Соответствующую информацию подтвердили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве республики.
В ходе поездки Мурат Нуртлеу планирует пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и помощником главы государства Юрием Ушаковым.
Центральными темами переговоров станут связи двух стран в экономике, политике и культурно-гуманитарной сфере. Также руководители дипмиссий поговорят о ситуации в регионе и в мире.