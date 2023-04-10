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Глава МИД Казахстана едет в Москву

Глава МИД Казахстана едет в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник глава МИД Казахстана прибудет с визитом в столицу России. В рамках поездки Мурат Нуртлеу проведет переговоры с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Глава МИД Казахстана приедет завтра с официальным визитом в Москву. Соответствующую информацию подтвердили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве республики.

В ходе поездки Мурат Нуртлеу планирует пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Центральными темами переговоров станут связи двух стран в экономике, политике и культурно-гуманитарной сфере. Также руководители дипмиссий поговорят о ситуации в регионе и в мире.

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