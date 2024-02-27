Мишустин отметил наращивание сотрудничества Азербайджана и РФ

В ходе переговоров с главы АР и премьер министра РФ обсуждался широкий спектр тем от машиностроения до фармацевтики. В ходе встречи стороны подтвердили настрой на расширение сотрудничества.

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил азербайджанского лидера с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах.

«Это высокая оценка азербайджанского народа всех тех усилий, свершений, которые под вашим руководством делаются в вашей стране»

– Михаил Мишустин

Далее премьер обратил внимание на то, что в ходе официального визита в Баку у него проходили переговоры на разных уровнях, в ходе которых обсуждались, в том числе, вопросы транспортного машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики. Кроме того, обсуждались перспективы технологических инновационных проектов.

Российский премьер подчеркнул, что одна из важнейших тем – реализация проектов в логистической сфере.

«Вы сказали [о коридоре] Север - Юг: действительно, 30 млн тонн - это серьезный объем, конечно, предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест»

– Михаил Мишустин