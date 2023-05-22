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Мирзоян о переговорах в США: утверждены еще две статьи мирного соглашения

Мирзоян о переговорах в США: утверждены еще две статьи мирного соглашения
Глава армянского МИД рассказал о подвижках в работе по мирному договору. Они произошли в результате переговоров с его азербайджанским коллегой в Вашингтоне. По словам Мирзояна, дипломатам удалось продвинуться на этом направлении.

Азербайджан и Армения на переговорах, которые проходили на протяжении нескольких дней в Вашингтоне в начале мая, сумели согласовать еще две статьи мирного соглашения, проект которого в последнее время активно разрабатывается сторонами. Такое заявление сделал глава МИД РА.

По словам Арарата Мирзояна, таким образом стороны достигли прогресса.

"По ряду других статей стал возможен прямой и искренний диалог, и могу сказать, что в результате этого разговора стороны лучше понимают озабоченность и намерения друг друга" 

— Арарат Мирзоян

Министр добавил, что не исключает, что Баку и Ереван в итоге договорятся и по другим элементам соглашения.

Дипломат также признал, что есть моменты, связанные с самыми сложными проблемами, по которым азербайджанская и армянская стороны пока далеки. Однако, подчеркнул он, они также были рассмотрены, и в достаточно эффективном ключе.

Глава МИД назвал вопрос, по которому позиции сторон сблизились больше всего, - это разблокировка транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы готовы и заинтересованы в разблокировании коммуникаций и считаем, что это должно произойти на основе суверенитета, правомочия, равенства обоюдности сторон"

— Арарат Мирзоян

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