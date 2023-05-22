Мирзоян о переговорах в США: утверждены еще две статьи мирного соглашения

Азербайджан и Армения на переговорах, которые проходили на протяжении нескольких дней в Вашингтоне в начале мая, сумели согласовать еще две статьи мирного соглашения, проект которого в последнее время активно разрабатывается сторонами. Такое заявление сделал глава МИД РА.
По словам Арарата Мирзояна, таким образом стороны достигли прогресса.
"По ряду других статей стал возможен прямой и искренний диалог, и могу сказать, что в результате этого разговора стороны лучше понимают озабоченность и намерения друг друга"
— Арарат Мирзоян
Министр добавил, что не исключает, что Баку и Ереван в итоге договорятся и по другим элементам соглашения.
Дипломат также признал, что есть моменты, связанные с самыми сложными проблемами, по которым азербайджанская и армянская стороны пока далеки. Однако, подчеркнул он, они также были рассмотрены, и в достаточно эффективном ключе.
Глава МИД назвал вопрос, по которому позиции сторон сблизились больше всего, - это разблокировка транспортных коммуникаций в регионе.
"Мы готовы и заинтересованы в разблокировании коммуникаций и считаем, что это должно произойти на основе суверенитета, правомочия, равенства обоюдности сторон"
— Арарат Мирзоян