Опубликовано: 13:28, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Никол Пашинян заявил о готовности признать Карабах территорией Азербайджана. Также он не исключил подписание мирного соглашения с Баку на переговорах в Москве, которые пройдут 25 мая.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность признать Карабахский экономический район территорией Азербайджанской Республики в случае предоставления карабахским армянам гарантий безопасности в диалоге между Баку и Ханкенди.

Он заявил, что Ереван намерен признать территориальную целостность Азербайджана на территории площадью 86,6 тыс кв км. Также, по его словам, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении площадью 29,8 тыс кв км.

Армянский премьер уточнил, что в признание территориальной целостности Азербайджана также входят азербайджанские анклавы в Армении.

Кроме того, Пашинян не исключил того, что 25 мая в Москве будет подписан документ об открытии региональных коммуникаций, и не стал отрицать возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном в этот же день.

В диалоге Баку и Еревана появился прогресс

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" констатировал, что в армяно-азербайджанском урегулировании наметился действительный прогресс.

"Мы видим, что Никол Пашинян – первый лидер Армении, который сделал подобное заявление о признании Карабаха территорией Азербайджана. Предыдущие лидеры Армении на такое заявление не решились бы. Соответственно, мы видим, что от московской переговорной площадки есть эффект, какого нет ни от европейской, ни от американской площадок", - прежде всего сказал он.

"Баку признает равные гражданские права армянского населения Карабаха, готов поддерживать его путем развития инфраструктуры и сохранения языковой идентичности, в связи с чем для карабахских армян решение Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана является полностью безопасным. Теперь их жизнь наконец-то сможет прийти в норму", - подчеркнул Антон Бредихин.

Что сдвинуло Ереван с мертвой точки?

Регионовед выразил уверенность в том, что ключ к пониманию решения Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана лежит в его словах о невозможности Армении надеяться на "третьи страны" в вопросах национальной безопасности и необходимости добиться полноценного мира на Южном Кавказе.

"Никол Пашинян очень долго бегал, как завороженный, за Вашингтоном и Брюсселем, слушая европейские и американские обещания. Европейцы и американцы не дали ему в итоге ничего, то есть он увидел, к чему ведут западные обещания на практике. Соответственно, теперь он понимает, что бежать уже не к кому, что Армению в принципе все крупные игроки могут оставить наедине с Турцией и Азербайджаном. Поэтому армянский премьер и решился на такой шаг", - заключил Антон Бредихин.