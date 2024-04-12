Минводы и Гянджу свяжут прямые рейсы

Авиаперевозчик "Азимут" запускает прямое авиасообщение между Минеральными Водами и Гянджей. Старт полетов намечен на середину июня.

Теперь из МинВод в азербайджанский город Гняджа можно будет добраться прямым рейсом. Российская авиакомпания "Азимут" запускает по этому маршруту прямое авиасообщение. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Запускаем новое направление из аэропорта Минеральные Воды. С 13 июня стартует еженедельный прямой рейс авиакомпании "Азимут" в Гянджу, один из крупнейших городов Азербайджана. Это сделает удобнее логистику для ставропольских путешественников и предпринимателей, а также поможет увеличивать турпоток в наш регион"

– Владимир Владимиров

По словам Владимирова, авиасообщение края с другими государствами и населенными пунктами России за последнее десятилетие стало вдвое больше.

Он также добавил, что потенциал авиагаваней край не исчерпан несмотря на то, что в прошлом году их посетило свыше 5 млн пассажиров.

Для наращивания пассажиропотока власти региона расширяют пропускные способности аэропортов и проводят работу с авиаперевозчиками.