Гянджа – новая спортивная столица СНГ

Гянджа станет спортивной столицей СНГ в 2025 году. Решение принято на заседании СМИД СНГ. В 2026 году звание присвоят Казахстану.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров по итогам заседания Совета руководителей МИД стран СНГ назвал спортивную столицу Содружества 2025 года.
Министр сообщил, что в 2025 году спортивной столицей Содружества станет азербайджанский город Гянджа.
"Мы утвердили решение об объявлении спортивной столицей Содружества в 2025 году город Гянджи"
- Сергей Лавров
Он также подчеркнул, что в 2026 году такое звание достанется городу Алматы.