Вестник Кавказа

Гянджа – новая спортивная столица СНГ

Гянджа – новая спортивная столица СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гянджа станет спортивной столицей СНГ в 2025 году. Решение принято на заседании СМИД СНГ. В 2026 году звание присвоят Казахстану.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров по итогам заседания Совета руководителей МИД стран СНГ назвал спортивную столицу Содружества 2025 года.

Министр сообщил, что в 2025 году спортивной столицей Содружества станет азербайджанский город Гянджа.

"Мы утвердили решение об объявлении спортивной столицей Содружества в 2025 году город Гянджи"

- Сергей Лавров

Он также подчеркнул, что в 2026 году такое звание достанется городу Алматы.

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