Минобороны Армении улетело во Францию с секретной миссией

Глава министерства обороны Армении вылетел во Францию. Цель визита армянской делегации в оборонном ведомстве не назвали. Это уже третий визит Папикяна в Европу за последнее время.

Министр обороны Армении Сурен Папикян направляется во Францию.

В военном ведомстве республики уточнили, что визит совершается армянской делегацией под руководством министра.

"17 июня делегация, возглавляемая министром обороны Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла во Францию"

– Минобороны Армении

Цель визита не называется.

Последний раз Папикян прилетал в Париж в феврале, тогда сторонами были подписаны документы о дальнейшем военно-техническом сотрудничестве Армении и Франции.

Ранее в начале июня глава Минобороны Армении совершил визит в Болгарию, где также обсуждался вопрос военного сотрудничества. За несколько дней до этого, 28-29 мая, Папикян совершил визит в Бельгию. При этом глава оборонного ведомства Армении отказался от посещения заседания глав МО стран ОДКБ в Казахстане в конце мая, на котором страны ОДКБ, членом которой все еще остается Армения, обсуждали военную безопасность.