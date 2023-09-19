МИД РФ: Москва находится в контакте с Баку

Опубликовано: 13:52, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Захарова сообщила, что Россия находится в контакте с Азербайджаном. Она анонсировала заявление ведомства в связи с началом антитеррористической операции Азербайджана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время Москва сделает заявление в связи с началом антитеррористической операции на территории Азербайджана.

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время Москва находится в постоянных контактах с Баку.

"Идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной, по их итогам МИД России сделает заявление"

- Мария Захарова

Антитеррористическая операция в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Карабахе. В рамках мероприятий локального характера азербайджанская армия применяет высокоточное оружие на передней линии.

Там же добавили, что объекты гражданской инфраструктуры и гражданское населения не являются целями, а из строя выводятся легитимные военные цели.