МИД РФ: Москва находится в контакте с Баку

Мария Захарова сообщила, что Россия находится в контакте с Азербайджаном. Она анонсировала заявление ведомства в связи с началом антитеррористической операции Азербайджана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время Москва сделает заявление в связи с началом антитеррористической операции на территории Азербайджана.
Дипломат подчеркнула, что в настоящее время Москва находится в постоянных контактах с Баку.
"Идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной, по их итогам МИД России сделает заявление"
- Мария Захарова
Антитеррористическая операция в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Карабахе. В рамках мероприятий локального характера азербайджанская армия применяет высокоточное оружие на передней линии.
Там же добавили, что объекты гражданской инфраструктуры и гражданское населения не являются целями, а из строя выводятся легитимные военные цели.