Ливни с градом и шквалистый ветер накроют Кабардино-Балкарию

В КБР ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. На реках прогнозируют подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Это может привести к серьезным последствиям, включая наводнения, повреждения инфраструктуры и угрозу безопасности граждан. Пресс-служба ГУ МЧС по региону оповестила жителей о необходимости принять меры предосторожности.

«По данным Ставропольского ЦГМС, до конца суток 4 сентября и в течение суток 5, 6 сентября 2024 года местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема»

– в пресс-служба ГУ МЧС по региону

Одной из основных угроз при приходе сильных дождей является подъем уровней воды на реках. Это может привести к разливам и наводнениям, угрожая жизни и здоровью людей, а также их имуществу. Для минимизации рисков необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:

Следите за прогнозами и рекомендациями официальных источников.

Проверьте состояние кровель и водостоков на вашем жилище.

Убедитесь, что система водоотведения функционирует исправно.

При необходимости подготовьте песчаные мешки для защиты от воды.