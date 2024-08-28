Вестник Кавказа

Ливни с градом и шквалистый ветер накроют Кабардино-Балкарию

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. На реках прогнозируют подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Это может привести к серьезным последствиям, включая наводнения, повреждения инфраструктуры и угрозу безопасности граждан. Пресс-служба ГУ МЧС по региону  оповестила жителей о необходимости принять меры предосторожности.

«По данным Ставропольского ЦГМС, до конца суток 4 сентября и в течение суток 5, 6 сентября 2024 года местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема»

– в пресс-служба ГУ МЧС по региону

Одной из основных угроз при приходе сильных дождей является подъем уровней воды на реках. Это может привести к разливам и наводнениям, угрожая жизни и здоровью людей, а также их имуществу. Для минимизации рисков необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:

  • Следите за прогнозами и рекомендациями официальных источников.
  • Проверьте состояние кровель и водостоков на вашем жилище.
  • Убедитесь, что система водоотведения функционирует исправно.
  • При необходимости подготовьте песчаные мешки для защиты от воды.
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

Туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

Ряд образовательных учреждений закрыли из-за кишечной инфекции в Баксане

Ряд образовательных учреждений закрыли из-за кишечной инфекции в Баксане

Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Баксане

Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Баксане

С признаками отравления госпитализированы 70 жителей Баксана

С признаками отравления госпитализированы 70 жителей Баксана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы