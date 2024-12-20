Полсотни километров региональных трасс отремонтируют за год в Кабардино-Балкарии

Власти КБР наметили план ремонтных работ на региональных трассах на этот год. Всего планируется отремонтировать более 55 км.

В 2025 году в Кабардино-Балкарии собираются привести в порядок свыше 55 км региональных трасс. Об этом поведали в Минтрансе республики.

"Ремонтируемые участки ведут к социально важным объектам – учреждениям здравоохранения и образования, к объектам культуры и спорта. Также (они) обеспечивают связь между муниципальными образованиями и населенными пунктами"

– пресс-служба ведомства

Как отмечается, в нынешнем году в перечень вошли 26 объектов на региональной сети, где будут выполнены работ