Вестник Кавказа

Красную ветку метро Москвы продлят на две станции

Станция “Сокольники“ БКЛ Московского метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Сокольнической линии метро появятся две станции. Первая будет находиться в районе Лосиного острова, а вторая – на Ярославском шоссе.

Две новые станции откроются на Сокольнической линии московского метрополитена, сообщает телеграм-канал РМТМ "Развитие метрополитена и транспорта Москвы".

Информацию подтвердили в дирекции строящегося метрополитена (ДСМ). Там отметили, что станция "Бульвар Рокоссовского" перестанет быть конечной на красной ветке к 2032 году.

Подчеркивается, что новые станции метро будут называться "МГСУ" и "Холгоморская". Первая будет находиться в районе Лосиного острова, а вторая – на Ярославском шоссе.

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