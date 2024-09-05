Красную ветку метро Москвы продлят на две станции

На севере Сокольнической линии метро появятся две станции. Первая будет находиться в районе Лосиного острова, а вторая – на Ярославском шоссе.

Две новые станции откроются на Сокольнической линии московского метрополитена, сообщает телеграм-канал РМТМ "Развитие метрополитена и транспорта Москвы".

Информацию подтвердили в дирекции строящегося метрополитена (ДСМ). Там отметили, что станция "Бульвар Рокоссовского" перестанет быть конечной на красной ветке к 2032 году.

Подчеркивается, что новые станции метро будут называться "МГСУ" и "Холгоморская". Первая будет находиться в районе Лосиного острова, а вторая – на Ярославском шоссе.