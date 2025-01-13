В "Мечте" прокомментировали решение Кавелашвили помиловать более 600 заключенных

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе дал оценку решению президента Грузии Михаила Кавелашвили помиловать более 600 заключенных тюрем страны. По словам Мдинарадзе, решение Кавелашвили было гуманным и правильным.
"Я прекрасно знаю, как проходил этот процесс. Это затронуло не только президента и его администрацию, но и всю систему. Большое значение имели характеристика от исправительного учреждения, рекомендации, поведение конкретных осужденных и насколько были достигнуты цели ресоциализации"
– Мамука Мдинарадзе
По словам представителя правящей партии, Кавелашвили в принятии решений помогала его команда. При этом президентская администрация приняла во внимание рекомендации Минюста и сотрудников пенитенциарных учреждений.