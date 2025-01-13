Вестник Кавказа

Кобахидзе призвал власти нанести решающий удар по радикалам

Кобахидзе призвал власти нанести решающий удар по радикалам
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузии сейчас особенно важно продолжить беспрепятственное развитие и добиться всех поставленных национальных целей, для чего нужно в наступившем 2025 году нанести решающий удар по радикализму, заявил Кобахидзе.

Власти Грузии должны положить конец радикализму и "либеральному фашизму" в Грузии в 2025 году, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"C внутриполитической точки зрения 2025 год будет очень важным. Мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране. Радикализму в нашей стране должен быть положен конец, и либеральному фашизму должен быть положен конец"

- Ираклий Кобахидзе

Главное сейчас - продолжать интенсивное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, подчеркнул глава грузинского правительства, передает Sputnik Грузия.

Оппозиционеры-радикалы "троллят" и оскорбляют представителей правящей партии, в которой их называют представителями "либерального фашизма" – Кобахидзе пояснил, что под этим понятием подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.

Некогда правившую, а ныне крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в правящей "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией", стремящейся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и втянуть страну в войну.

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