Отопление в Кисловодске станет стабильнее

В Кисловодске подготовили план по улучшению системы оснащения теплом. Предполагается, что после его реализации в городе будет происходить меньше аварий.

Проект по модернизации теплоснабжения в Кисловодске создали власти Ставропольского края, рассказал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В связи с этим он поручил как можно быстрее увеличить число аварийных бригад.

"Главная наша задача — наладить стабильную подачу тепла в дома людей уже сейчас. Следующим этапом должно стать проведение комплекса работ, которые позволят избежать подобных проблем в Кисловодске в последующие отопительные периоды"

- Владимир Владимиров

Вскоре также начнется замена старых труб, чей срок эксплуатации уже подошел к концу, и установка новой котельной.

В начале следующей недели все профильные министерства должны отчитаться о проделанной работе, добавил глава Ставрополья.