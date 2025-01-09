Вестник Кавказа

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Батарея отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске подготовили план по улучшению системы оснащения теплом. Предполагается, что после его реализации в городе будет происходить меньше аварий.

Проект по модернизации теплоснабжения в Кисловодске создали власти Ставропольского края, рассказал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В связи с этим он поручил как можно быстрее увеличить число аварийных бригад.

"Главная наша задача — наладить стабильную подачу тепла в дома людей уже сейчас. Следующим этапом должно стать проведение комплекса работ, которые позволят избежать подобных проблем в Кисловодске в последующие отопительные периоды"

- Владимир Владимиров

Вскоре также начнется замена старых труб, чей срок эксплуатации уже подошел к концу, и установка новой котельной.

В начале следующей недели все профильные министерства должны отчитаться о проделанной работе, добавил глава Ставрополья.

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