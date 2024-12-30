Зарплаты жителей Кисловодска выросли в 2024 году

Жители Кисловодска начали больше зарабатывать в 2024 году. Средняя заработная плата достигла 60,6 тыс рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году. Она также превысила средний показатель по Ставропольскому краю.

Средняя заработная плата жителей Кисловодска на Ставрополье увеличилась на 13% в 2024 году. Она впервые превысила показатели по региону, рассказал мэр города Евгений Моисеев..

"По данным статистики, среднемесячная заработная плата работников организаций города-курорта Кисловодска по итогам 2024 года составила 60 696 рублей 40 копеек. Средняя зарплата в городе превышает показатель 2023 года на 7 138 рублей 90 копеек, или на 13%"

- Евгений Моисеев

Он назвал факторы, которые, по его мнению, способствуют росту зарплат: улучшение инфраструктуры города, благоустройство и строительство новых объектов. Развитие Кисловодска также привлекает в город больше путешественников, что повышает доходность от туристической отрасли и приводит к улучшению благосостояния местных жителей.

Напомним, что стоимость квадратного метра жилой площади в Кисловодске выросла в 3,5 раза за 5 лет и достигла 180 тыс рублей. Это рекордные показатели для города.