Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снежных заносов

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию и Грузию, открылся для всех видов транспорта – трассу расчистили от последствий снегопада, последние дни периодически засыпавшего ее.

Военно-Грузинскую дорогу снова открыли для автотранспорта всех типов после расчистки на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 15:50 мск 20 января"

- МЧС по Северной Осетии

Минувшим вечером на трассу, проходящую в горах Грузии, обрушились мощные снегопады, из-за этого она была закрыта для грузовых автомобилей с 17:15 мск.