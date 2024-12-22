Премьер-министр Словакии прибыл в Турцию

Глава правительства Словакии Роберт Фицо сегодня прибыл в Анкару, уже стартовали его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее сообщалось, что главы государств подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Словацкий премьер Роберт Фицо начинает анонсированный ранее официальный визит в Турцию, сообщается на сайте президента Турции.

В Анкаре состоялась официальная церемония встречи, в которой участвовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Она прошла в Президентском комплексе. Сначала были исполнены гимны обеих стран, затем Фицо приветствовал почетный караул.

Затем премьер Словакии и Эрдоган отправились в Президентский комплекс: там пройдут их переговоры в формате один на один и в расширенном составе, с участием делегаций.

Напомним, ранее представитель турецкого лидера Фахреттин Алтун написал в соцсети X, что Фицо прибудет в Анкару, куда его пригласил Эрдоган.

"Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС"

– Алтун

Кроме того, турецкий чиновник анонсировал заключение ряда соглашений, включая декларацию о стратегическом партнерстве.