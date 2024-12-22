Премьер-министр Словакии прибыл в Турцию

Словацкий премьер Роберт Фицо начинает анонсированный ранее официальный визит в Турцию, сообщается на сайте президента Турции.
В Анкаре состоялась официальная церемония встречи, в которой участвовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Она прошла в Президентском комплексе. Сначала были исполнены гимны обеих стран, затем Фицо приветствовал почетный караул.
Затем премьер Словакии и Эрдоган отправились в Президентский комплекс: там пройдут их переговоры в формате один на один и в расширенном составе, с участием делегаций.
Напомним, ранее представитель турецкого лидера Фахреттин Алтун написал в соцсети X, что Фицо прибудет в Анкару, куда его пригласил Эрдоган.
"Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС"
– Алтун
Кроме того, турецкий чиновник анонсировал заключение ряда соглашений, включая декларацию о стратегическом партнерстве.