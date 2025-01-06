Вестник Кавказа

Мэрия разгрузит площадь Героев в Тбилиси

Площадь героев в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси благоустроят дорогу, ведущую к площади Героев – самой загруженной развязке города. Городская администрация надеется, что это сделает ее свободнее от заторов.

Мэрия столицы Грузии приступит к очередному этапу реконструкции одной из самых крупных развязок города – площади Героев: в скором времени будет обустроена дорога около заброшенного бассейна "Лагуна Вере", рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Начинается реабилитация дороги у территории "Лагуна Вере" на площади Героев. Реабилитационный ареал охватывает отрезок дороги от площади Героев до набережной имени Звиада Гамсахурдия"

- Каха Каладзе

Кроме расширения дороги, будет установлено несколько светофоров и обеспечена комфортная среда для пешеходов – созданы островки безопасности и зебры. Мэр надеется, что реконструкция сделает транспортный узел свободнее и доступнее.

Каха Каладзе сообщил, что работы будут вестись в основном ночью, так как их невозможно провести в дневное время из-за загруженности автомагистрали. Они продлятся около двух месяцев.

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