Вестник Кавказа

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии

Повышенную лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР объявили о повышенной опасности возникновения лавина в ближайшие несколько дней. Предупреждение будет действовать вплоть до пятницы.

В Карачаево-Черкесии в ближайшие трое суток будет сохраняться повышенная лавиноопасность на высоте более 2 тыс метров. Об этом информирует региональный главк МЧС.

В связи с этим в КЧР объявили экстренное предупреждение, которое будет действовать до конца суток 23 января.

В МЧС напоминают гражданам, что лавины могут привести к повреждениям зданий, линий ЛЭП и других объектов инфраструктуры. Не исключены проблемы на дорогах, связанные с перекрытием проезжей части, тоннелей и мостов.

Жителей и гостей республики просят быть внимательными и не посещать места с повышенным риском схода лавин. От похода в горы в снегопад и непогоду пока следует воздержаться.

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