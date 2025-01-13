Вестник Кавказа

В Кисловодске огонь охватил обувной цех

В Кисловодске огонь охватил обувной цех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня во второй половине дня в курортном Кисловодске вспыхнул обувной цех на улице Чехова – огонь охватил 500 квадратных метров, пожару присвоен 2-й ранг сложности, сейчас его тушат огнеборцы краевого МЧС.

Сегодня вечером в цеху по производству обуви в ставропольском курортном Кисловодске вспыхнул масштабный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел на улице Чехова в цеху по производству обуви на 500 квадратных метрах. Ему присвоен ранг 2"

- МЧС Ставропольского края

Бригады пожарных оперативно прибыли на место горения – их группировка насчитывает 39 человек, а также 10 единиц специальной техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, спасен один человек.

Работы по тушению пожара продолжаются, добавили в пресс-службе.

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