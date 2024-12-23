Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Менее часа назад в КБР начало действовать предупреждение об опасности образования лавин. Граждан просят проявлять осторожность.
В Кабардино-Балкарии предупредили местных жителей и туристов о лавиноопасности. Соответствующее заявление сделало МЧС республики.
Опасность возникновения лавин будет сохраняться на высоте свыше 2 тыс метров с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 15 января.
Граждан просят не ходить в горы в снегопад и неблагоприятную погоду, а также соблюдать правила поведения в местах потенциального схода лавин.