Вестник Кавказа

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность будет сохраняться до вечера 15 января в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Менее часа назад в КБР начало действовать предупреждение об опасности образования лавин. Граждан просят проявлять осторожность.

В Кабардино-Балкарии предупредили местных жителей и туристов о лавиноопасности. Соответствующее заявление сделало МЧС республики.

Опасность возникновения лавин будет сохраняться на высоте свыше 2 тыс метров с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 15 января.

Граждан просят не ходить в горы в снегопад и неблагоприятную погоду, а также соблюдать правила поведения в местах потенциального схода лавин.

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