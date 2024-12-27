Вестник Кавказа

Власти КБР расселили 620 человек из ветхого жилья в 2024 году

Власти КБР расселили 620 человек из ветхого жилья в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам минувшего года, в Кабардино-Балкарии свыше 600 человек получили новые дома взамен ветхого и непригодного для жизни. На это республиканские власти потратили свыше 500 млн рублей.

На расселение из ветхого жилья власти Кабардино-Балкарии (КБР) потратили свыше 500 млн рублей по итогам 2024 года, рассказали в республиканском правительстве.

«В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" за год новое жилье обрели порядка 620 жителей Кабардино-Балкарии»

- правительство КБР

В нем также назвали площадь расселенного за год жилья. Она составила порядка 14 тыс кв м. В 2025 году власти КБР продолжат разрабатывать вопрос аварийных жилых домов в границах нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Санаторий в Нальчике закрыли до устранения недостатков

Санаторий в Нальчике закрыли до устранения недостатков

Сколько туристов приняла Кабардино-Балкария в зимние праздники?

Сколько туристов приняла Кабардино-Балкария в зимние праздники?

Нетрезвый автолюбитель пытался сбежать пешком от полицейских в КБР

Нетрезвый автолюбитель пытался сбежать пешком от полицейских в КБР

Сотни гектаров леса высадят в ближайшие годы в Кабардино-Балкарии

Сотни гектаров леса высадят в ближайшие годы в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии появятся новые детские лагеря

В Кабардино-Балкарии появятся новые детские лагеря

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Пожар на склоне горы в Тырныаузе потушен

Пожар на склоне горы в Тырныаузе потушен

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы