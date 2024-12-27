Власти КБР расселили 620 человек из ветхого жилья в 2024 году

По итогам минувшего года, в Кабардино-Балкарии свыше 600 человек получили новые дома взамен ветхого и непригодного для жизни. На это республиканские власти потратили свыше 500 млн рублей.

На расселение из ветхого жилья власти Кабардино-Балкарии (КБР) потратили свыше 500 млн рублей по итогам 2024 года, рассказали в республиканском правительстве.

«В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" за год новое жилье обрели порядка 620 жителей Кабардино-Балкарии»

- правительство КБР

В нем также назвали площадь расселенного за год жилья. Она составила порядка 14 тыс кв м. В 2025 году власти КБР продолжат разрабатывать вопрос аварийных жилых домов в границах нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».