Вестник Кавказа

Турналог появится в Нальчике в 2025 году

Парламент КБР в Нальчике
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Туристический налог будет взиматься в Нальчике с этого месяца, такое решение приняли муниципальные власти столицы Кабардино-Балкарии. Сначала он будет составлять 1%, а затем в несколько этапов вырастет до 5%.

Гостям Нальчика начиная с января нужно будет платить туристический налог, решение о его введении приняли власти города.

В наступившем году его ставка будет равняться одному проценту от стоимости полученных туристических услуг. Затем на протяжении нескольких лет она будет расти – на процент в год. В итоге в 2029 году налог достигнет итоговой отметки в 5%.

Ряд категорий населения сможет не платить этот налог. Это в том числе инвалиды, ветераны, Герои Советского Союза, Герои России и т.д.

Помимо этого, турналог будет неактуальным для тех, кто приезжает в Нальчик на лечение, и несовершеннолетних в возрасте меньше 14 лет.

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