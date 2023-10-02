Ливни и грозовые ветры накроют Ингушетию и КЧР

Опубликовано: 12:22, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовое и экстренное предупреждение в связи с грозами, дождями и шквалистым ветром объявлено в Ингушетии и КЧР. Сотрудники МЧС РФ призывают проявлять осторожность.

Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Республики Ингушетия. Действие предупреждения продлится до 4 октября.

«В период 12-14 часов и до конца суток 2 октября, в течение суток 3 и 4 октября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с»

– МЧС РФ по Ингушетии

Жителей и гостей республики также предупредили о том, что не исключен подъем уровня воды в реках. Также не исключен сход селей.

Тревожная ситуация и в Карачаево-Черкесии. В республике было объявлено экстренное предупреждение до 3 октября. Здесь также прогнозируются ливни и грозы. Кроме того, спасатели обращают внимание, что ветер в республике будет разгоняться до 23 м/с. Также возможен сход селей и подъем уровней воды в водоемах.

В связи с неблагоприятными прогнозами спасатели просят гостей и жителей республик проявлять осторожность и бдительность.