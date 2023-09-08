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Ливни в Грузии: жителей и гостей страны предупредили об опасных дождях

Ливни в Грузии: жителей и гостей страны предупредили об опасных дождях
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опасная погода надвигается на Грузию, по крайней мере, на большую ее часть. Жителей страны призывают к осторожности.

Штормовое предупреждение объявлено на большей части территории Грузии, информацию распространил Центр "112".

Согласно сообщению, которое получили жители страны, в период с 9-го до утра 10 сентября во многих районах страны выпадут обильные осадки. Возможны чрезвычайные ситуации, поэтому жителей призывают к осторожности. При ЧП необходимо звонить в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, из-за сильных ливней в Гурии в ночь на пятницу реки вышли из берегов, сошли несколько оползней. В результате непогоды погибли двое подростков и взрослый.

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