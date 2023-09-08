Наводнение в Грузии: в Гурия найдено тело еще одной жертвы

Опубликовано: 21:05, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третье тело обнаружили спасатели в зоне ЧС в грузинском регионе Гурия, где сегодня сошел оползень. Двое погибших – подростки.

Спасательные работы продолжаются в Грузии: из-за сильных ливней там сошел оползень. О развитии ситуации рассказали в МВД страны.

По данным ведомства, специалисты обнаружили тело третьего пропавшего без вести.

"Обнаружены тела трех человек, среди них два подростка. Глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили остается в зоне стихии и координирует штаб"

– МВД Грузии

Напомним, из-за мощных ливней, которые прошли в регионе прошлой ночью, реки вышли из берегов, сошли несколько оползней. Они заблокировали дороги, в результате несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. Пострадали и сельские дома.