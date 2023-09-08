Наводнение в Грузии: в Гурия найдено тело еще одной жертвы

Третье тело обнаружили спасатели в зоне ЧС в грузинском регионе Гурия, где сегодня сошел оползень. Двое погибших – подростки.
Спасательные работы продолжаются в Грузии: из-за сильных ливней там сошел оползень. О развитии ситуации рассказали в МВД страны.
По данным ведомства, специалисты обнаружили тело третьего пропавшего без вести.
"Обнаружены тела трех человек, среди них два подростка. Глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили остается в зоне стихии и координирует штаб"
– МВД Грузии
Напомним, из-за мощных ливней, которые прошли в регионе прошлой ночью, реки вышли из берегов, сошли несколько оползней. Они заблокировали дороги, в результате несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. Пострадали и сельские дома.