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На западе Грузии нашли тела двух погибших во время оползня

Оползень
© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia
Спасатели нашли тело еще одной жертвы оползня на западе Грузии. Ранее было обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика.

Спасатели обнаружили тела несовершеннолетнего мальчика и пожилой женщины, погибших во время схода оползня в западной части Грузии. Об этом сообщили в МВД республики.

Ранее в деревне Джумати было найдено тело мальчика, а сейчас спасатели обнаружили тело 80-летней пенсионерки.

Сейчас ведутся поиски еще одного несовершеннолетнего.

К настоящему времени спасатели эвакуировали из зоны бедствия 11 граждан, включая малолетних и несовершеннолетних детей.

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