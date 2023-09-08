На западе Грузии нашли тела двух погибших во время оползня

Спасатели нашли тело еще одной жертвы оползня на западе Грузии. Ранее было обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика.
Спасатели обнаружили тела несовершеннолетнего мальчика и пожилой женщины, погибших во время схода оползня в западной части Грузии. Об этом сообщили в МВД республики.
Ранее в деревне Джумати было найдено тело мальчика, а сейчас спасатели обнаружили тело 80-летней пенсионерки.
Сейчас ведутся поиски еще одного несовершеннолетнего.
К настоящему времени спасатели эвакуировали из зоны бедствия 11 граждан, включая малолетних и несовершеннолетних детей.