На западе Грузии нашли тела двух погибших во время оползня

Опубликовано: 16:58, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia

Спасатели нашли тело еще одной жертвы оползня на западе Грузии. Ранее было обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика.

Спасатели обнаружили тела несовершеннолетнего мальчика и пожилой женщины, погибших во время схода оползня в западной части Грузии. Об этом сообщили в МВД республики.

Ранее в деревне Джумати было найдено тело мальчика, а сейчас спасатели обнаружили тело 80-летней пенсионерки.

Сейчас ведутся поиски еще одного несовершеннолетнего.

К настоящему времени спасатели эвакуировали из зоны бедствия 11 граждан, включая малолетних и несовершеннолетних детей.