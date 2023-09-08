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Трое пропали во время дождя в Грузии

Трое пропали во время дождя в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
По меньшей мере, трое жителей Гурии пропали без вести в результате обрушившихся на запад Грузии ливней.

Три человека пропали в Гурии во время обрушившихся на регион ливневых дождей, проинформировали в МВД Грузии.  

"В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, сошли земельные массы, несколько сел региона Гурии оторваны от внешнего мира. <...> На данном этапе в Гурии, в разных селах ведутся мероприятия по поиску трех человек, в том числе двух несовершеннолетних"

–  пресс-служба МВД Грузии

Напомним, что в пятницу на запад Грузии обрушились проливне дожди, в частности, пострадали курортный Кобулети. В настоящее время ведется откачка воды.

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