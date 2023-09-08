Трое пропали во время дождя в Грузии

По меньшей мере, трое жителей Гурии пропали без вести в результате обрушившихся на запад Грузии ливней.
Три человека пропали в Гурии во время обрушившихся на регион ливневых дождей, проинформировали в МВД Грузии.
"В результате большого количества осадков подтоплены жилые дома, сельскохозяйственные угодия, сломаны деревья, сошли земельные массы, несколько сел региона Гурии оторваны от внешнего мира. <...> На данном этапе в Гурии, в разных селах ведутся мероприятия по поиску трех человек, в том числе двух несовершеннолетних"
– пресс-служба МВД Грузии
Напомним, что в пятницу на запад Грузии обрушились проливне дожди, в частности, пострадали курортный Кобулети. В настоящее время ведется откачка воды.