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В Краснодарский край на несколько дней придут грозовые ливни

В Краснодарский край на несколько дней придут грозовые ливни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей Кубани в ближайшие дни ожидают грозовые ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром. В связи с этим МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей Краснодарского края об ухудшении погоды.

Специалисты центра отмечают, что в течение ближайших нескольких дней на Кубани ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.

Из-за вероятных осадков в регионе продлили действие штормового предупреждения

"В Краснодарском крае (...) продлено штормовое предупреждение. До конца суток 4 сентября, а также в течение суток 5 и 6 сентября ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с"

– КЦГМС

Синоптики также сообщили о возможном формировании смерчей на побережье Черного моря.

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