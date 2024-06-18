Вестник Кавказа

Лидер Китая едет в Казахстан

Си Цзиньпин
© Фото: сайт Кремля
Председатель КНР посетит Казахстан в ближайшие дни. Цель визита – участие в мероприятии ШОС.

В начале следующей недели председатель Китая отправится в Казахстан. Об этом сказано в Telegram-канале президента Казахстана.

В ходе поездки Си Цзиньпин поучаствует в заседании глав государств-членов ШОС.

"Второго-четвертого июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества"

– пресс-служба

Напомним, Астана примет саммит ШОС 3-4 июля.

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