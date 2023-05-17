Опубликовано: 6:27, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в Москве будет около 25 градусов тепла, такая погода соответствует июню. Осадков не ожидается. В четверг воздух прогреется еще сильнее.

Потепление до летних температур ненадолго ворвалось в Москву. Днем в среду в городе плюс 23-25, в четверг может быть жарче.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области - от плюс 21 до плюс 26 градусов»

– Гидрометцентр России

Ветер в столице и области будет теплый - юго-восточный, южный, силой до 6-11 м/c. Атмосферное давление чуть повышенное из-за влияния антициклона - 754 мм ртутного столба.

Летнее тепло ожидается в Москве также в четверг - до плюс 28. Затем погода вернется к норме благодаря короткой грозе, и зафиксируется на уровне около 20 градусов тепла.