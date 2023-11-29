Летающая крыша погубила пенсионера в Кахети

Несколько дней подряд в Кахети бушует непогода. Есть жертвы – в одном из сел региона погиб мужчина.

Пожилой мужчина скончался от ран, нанесенных сорванной ветром крышей. Трагедия произошла в Кахети. Известно, что пострадавший скончался до приезда врачей.

Также сообщается о том, что десятки домов в регионе остались без крыш, повреждена инфраструктура населенных пунктов. В частности, несколько десятков человек остались без света.

Напомним, что в настоящее время в регионе бушует ветер, скорость которого достигает 11 м/с.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий разгула стихии.