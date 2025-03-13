Вестник Кавказа

Стареющих наркоторговцев поймали в Сагареджо

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Двое граждан среднего возраста были задержаны сегодня в Сагареджо после того, как в их домах полиция нашла героин в объемах, допускающих пожизненный срок тюремного заключения за хранение и распространение наркотиков.

Сегодня в Сагареджо (Кахетия) благодаря полицейскому рейду были обнаружены и задержаны двое подозреваемых в распространении наркотиков – у них нашли героин.

Известно, что оба имеют судимости, возраст одного – 42 года, возраст другого – 47 лет. При этом полицейские не уточнили, в каком объеме был изъят у этих драгдилеров наркотик, есть лишь общая формулировка "в крупном и особо крупном размере".

Пока что подозреваемые задержаны лишь за покупку и хранение героина на дому, однако расследование идет по статье, подразумевающей также транспортировку и продажу наркотиков. Задержанным может грозить вплоть до пожизненного тюремного срока.

Как рассказали в кахетинской полиции, операция против наркоторговли проводится на протяжении всей недели, за первые шесть дней было выявлено 16 граждан, подозреваемых в нарушении уголовного законодательства в части запрещенных манипуляций с наркотиками.

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