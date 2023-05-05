Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

Опубликовано: 7:18, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро продемонстрировали разнонаправленную динамику на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара рос до 78,17 рубля. Евро снизился до 86,08 рубля

Стоимость доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов выросла на 12 копеек, составив 78,17 рубля.

Цена на евро падала на 10,5 копеек до 86,08 рубля.

Юань также подорожал до 11,28 рубля.

Какой прогноз курса доллара на завтра?

Согласно прогнозам аналитиков, в субботу, 6 мая, стоимость американской валюты составит 77,79 рубля. Максимальный показатель – 78,88 рубля, а минимальный - 76,70 рубля.