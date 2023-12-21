Курорт "Эльбрус" остается закрытым почти целую неделю

Из-за метели курорт "Эльбрус" остается недоступен для посещения последние 6 дней. В настоящее время скорость ветра там превышает 20 метров в секунду.

Курорт "Эльбрус" в связи с неблагоприятными погодными условиями остается закрытым для посетителей 6-й день подряд. Об этом информирует администрация курорта.

"Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с, метель"

– пресс-служба

Горнолыжную инфраструктуру курорта пришлось закрыть на фоне непогоды в минувшую субботу. Далее ограничения продлевались из-за снегопада и риска схода лавин.