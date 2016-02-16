Вестник Кавказа

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии было вложено свыше 370 млн рублей в создании модульных домов для туристов на территории республики. Это связано с повышенным интересом к региону у российских и иностранных путешественников.

На создание модульных домов в Кабардино-Балкарии потратили свыше 370 млн рублей в текущем году, передали в Минтуризме республики.

В ведомстве отметили, что это одно из самых востребованных направлений государственной поддержки в туризме.

«Так, в 2024 г. Министерство курортов и туризма КБР заключило 21 соглашение с победителями конкурсного отбора на предоставление из республиканского бюджета субсидии на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Стоимость этих инвестпроектов составила больше 370 млн рублей»

- министерство туризм Кабардино-Балкарии

Чаще всего модульные дома строят на курорте «Эльбрус». Не менее популярными рекреационными районами КБР стали Чегемское ущелье и Голубые озера.

Все это стало возможно благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Республика принимает в нем участие второй год подряд. С того момента было реализовано более ста различных проектов. В нынешнем году у Кабардино-Балкарии возникла потребность в строительстве модульных домов из-за возросшего турпотока. С января в республике отдохнули выше 1,5 млн туристов.

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