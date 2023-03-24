Вестник Кавказа

С лавинной опасностью борются в Кабардино-Балкарии

С лавинной опасностью борются в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очаги возможных лавин устраняют в Кабардино-Балкарии. О борьбе со снежной стихией рассказали в республиканском МЧС.

Почти два десятка очагов, где могли возникнуть лавины, устранили в КБР, рассказали в региональном спасательном ведомстве.

"В Приэльбрусье проведено семь принудительных спусков лавин"

– МЧС КБР

В общей сложности в республике на данный момент обнаружены более 130 лавиноопасных очагов.

В министерстве назвали и самые опасные с точки зрения лавин места – это верховья долины Баксана, а также поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны".

Лавинная угроза возникла в результате сильного снегопада, прошедшего в горах КБР. В регионе действует экстренное предупреждение. Горнолыжный курорт "Эльбрус" не работает уже третий день подряд.

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