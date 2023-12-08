Купленный в долг телефон стал причиной массовой разборки в Дагестане

Житель Дагестана приобрел в долг телефон у хозяина магазина электроники, но затем отказался платить деньги. Между ними произошел конфликт, завершившийся дракой.

В Хасавюрте произошел конфликт между двумя местными жителями, переросший в драку. Об этом рассказали в МВД по Дагестану.

В министерстве отметили, что примерно год назад 20-летний парень, работающий охранником рынка, взял в долг у хозяина магазина электроники телефон за 120 тыс рублей, однако не расплатился за него в установленный срок.

Накануне хозяин магазин пришел на рынок, чтобы получить положенные ему средства, однако охранник отказался это делать.

"Между мужчинами произошла драка, в результате которой 38-летний житель Хасавюрта госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами"

– пресс-служба ведомства

В тот же день к конфликту подключились земляки обоих мужчин. Массовой драки удалось избежать благодаря усилиям полиции. Охранник был доставлен в полицейское отделение для разбирательств.