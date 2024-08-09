Вестник Кавказа

Куда Дагестан экспортирует свою продукцию?

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан расширяет экспорт промышленной продукции. Заводы и предприятия республики сотрудничают со странами ближнего зарубежья – Азербайджаном, Беларусью и Узбекистана.

В рамках развития экспорта Дагестан расширяет поставки продукции, пишет пресс-служба Центра поддержки экспорта РД.

В организации отметили, что республика нарастила поставки промышленной продукции в Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.

ООО "Салаватстекло Каспий" сотрудничает с белорусскими и узбекистанскими партнерами по поставке листового стекла. Завод "Дагестан Стекло Тара" поставляет тарную продукцию в Азербайджан.

Предприятие "Фазваз", занимающееся производством сепараторов для переработки молока экспортирует свою продукцию в Узбекистан. Завод "Мушарака" поставляет в Беларусь трубы и фитинги.

Спросом в Беларуси также пользуются дагестанские лифты и комплектующие, которые производят в "Кизлярском электроаппаратном заводе".

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