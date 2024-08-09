Куда Дагестан экспортирует свою продукцию?

Дагестан расширяет экспорт промышленной продукции. Заводы и предприятия республики сотрудничают со странами ближнего зарубежья – Азербайджаном, Беларусью и Узбекистана.
В рамках развития экспорта Дагестан расширяет поставки продукции, пишет пресс-служба Центра поддержки экспорта РД.
В организации отметили, что республика нарастила поставки промышленной продукции в Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.
ООО "Салаватстекло Каспий" сотрудничает с белорусскими и узбекистанскими партнерами по поставке листового стекла. Завод "Дагестан Стекло Тара" поставляет тарную продукцию в Азербайджан.
Предприятие "Фазваз", занимающееся производством сепараторов для переработки молока экспортирует свою продукцию в Узбекистан. Завод "Мушарака" поставляет в Беларусь трубы и фитинги.
Спросом в Беларуси также пользуются дагестанские лифты и комплектующие, которые производят в "Кизлярском электроаппаратном заводе".