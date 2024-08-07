Вестник Кавказа

Делегация из Азербайджана ознакомилась с потенциалом Дагестана

Делегация из Азербайджана ознакомилась с потенциалом Дагестана
© Фото: телеграм-канал Центра поддержки экспорта РД
Представители крупных компаний Азербайджана посетила несколько заводов Дагестана. Состоялись переговоры делегации с сотрудниками предприятий.

Азербайджанская делегация, находящаяся с бизнес-миссией в Дагестане, посетила несколько заводов республики и ознакомилась с производством и готовой продукцией.

Гости побывали на площадках Кизлярского коньячного завода и Кизляр Урицкого мясокомбината. Их сопровождал советник главы Дагестана, директор Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев.

Делегация провела переговоры с работниками предприятий, по итогам которых были обозначены предварительные намерения о начале поставок продукции.

Помимо этого, планируется экспорт соков и напитков завода "Денеб", кондитерской фабрики "Юнион" и фабрики "Евроснек-Юг".

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