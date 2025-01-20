Вестник Кавказа

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 10% за год

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 10% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия входит в тройку главных торговых партнеров Азербайджана. За 2024 год товарооборот двух стран вырос более чем на 10%.

Государственный таможенный комитет Азербайджана назвал основных торговых партнеров страны за 2024 год.

На первом месте оказалась Италия - товарооборот $11,39 млрд, на втором Турция - более $6,13 млрд, на третьем Россия - $4,749 млрд.

При этом за год товарооборот вырос только с Россией - на 10,12%. В торговле с Италией спал составил 27,38%, с Турцией - 19,87%.

Внешнеторговый оборот Азербайджана за год снизился почти на 7%, до $47,612 млрд, на экспорт пришлось 55,77%, на импорт - 44,23%, за 2024 год соотношение экспорта и импорта несколько изменилось, импорт вырос почти на 10%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Айдын Зейналов и Александр Рукавишников представили «Школу Рукав»

Айдын Зейналов и Александр Рукавишников представили «Школу Рукав»

Что говорили на &quot;Валдае&quot; о треугольнике Россия-Азербайджан-Армения?

Что говорили на "Валдае" о треугольнике Россия-Азербайджан-Армения?

Дискуссия, посвящённая армяно-азербайджанским отношениям и политике России в Закавказье

Дискуссия, посвящённая армяно-азербайджанским отношениям и политике России в Закавказье

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января

Москва, Баку и Тегеран могут создать мощную электросеть – Иран

Москва, Баку и Тегеран могут создать мощную электросеть – Иран

Посол Азербайджана в Москве встретился с главой МВД России

Посол Азербайджана в Москве встретился с главой МВД России

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год

Лавров Мирзояну: Армения должна исполнить договоренности 2020-2021 годов

Лавров Мирзояну: Армения должна исполнить договоренности 2020-2021 годов

Посол Азербайджана в России назвал виновных в событиях Черного января поименно

Посол Азербайджана в России назвал виновных в событиях Черного января поименно

Самолет &quot;Аэрофлота&quot; экстренно сел в Баку

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы