Товарооборот России и Азербайджана вырос на 10% за год

Россия входит в тройку главных торговых партнеров Азербайджана. За 2024 год товарооборот двух стран вырос более чем на 10%.

Государственный таможенный комитет Азербайджана назвал основных торговых партнеров страны за 2024 год.

На первом месте оказалась Италия - товарооборот $11,39 млрд, на втором Турция - более $6,13 млрд, на третьем Россия - $4,749 млрд.

При этом за год товарооборот вырос только с Россией - на 10,12%. В торговле с Италией спал составил 27,38%, с Турцией - 19,87%.

Внешнеторговый оборот Азербайджана за год снизился почти на 7%, до $47,612 млрд, на экспорт пришлось 55,77%, на импорт - 44,23%, за 2024 год соотношение экспорта и импорта несколько изменилось, импорт вырос почти на 10%.