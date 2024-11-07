Азербайджан нарастил товарооборот с СНГ

Объем товарооборота Азербайджана с СНГ в 2024 году вырос почти на 8%. Внешнеторговый оборот Азербайджана сократился примерно на 7%.

Азербайджан в 2024 году значительно увеличил товарооборот со странами Содружества Независимых Государств, сообщает Государственный таможенный комитет АР.

Товарооборот по итогам 2024 года составил почти $7 млрд, а его удельный вес в общем внешнеторговом обороте – 14,55%. Торговля возросла примерно на 8% - на $506,6 млн в годовом исчислении.

Лидером среди стран Содружества стала Россия (экспорт – более $1,1 млрд, импорт – свыше $3,6 млрд). В пятерке также оказались Украина, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь.

Стоит добавить, что внешнеторговый оборот Азербайджана в 2024 году упал почти на 7% (на $3,5 млрд) – до $47,6 млрд. При этом $26,5 млрд пришлись на экспорт, а более $21 млрд – на импорт.